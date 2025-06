El fiscal general del Estado, protegido por un estatus especial, rechaza dimitir y defiende su inocencia

Tras lo ocurrido con el fiscal general, Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial en hablar de ello. Además también ha mencionado la amnistía y el silencio de Sánchez tras más de 40 días sin dar explicaciones.

Ana Rosa Quintana ha centrado el editorial del miércoles 11 de junio en la situación tan delicada por la que la justicia de España está pasando: el fiscal general está siendo procesado. Además, ha mencionado las últimas novedades por parte de Europa hacia la amnistía y ha finalizado con el registro a la casa de Ábalos y ha vuelto a recalcar el ya habitual silencio de Pedro Sánchez.

"Prevaricación. Esa es la palabra que quieren decir los ministros sobre el procesamiento al Fiscal General, pero cuando parece que van a decirla sueltan eufemismos. Pilar Alegría dice: "Hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender". Óscar López califica el auto de "aurora boreal". Patxi López asegura que es "una vergüenza". Ayer tuvieron el verbo prevaricar en la punta de la lengua, pero no acaban de recordar cómo se conjuga la segunda persona del pretérito perfecto compuesto de indicativo. Es fácil: "Usted ha prevaricado", ha comenzado.

Después, la presentadora ha continuado alegando: "El Consejo de Ministros se ha convertido en el despacho de abogados más caro de España, porque lo pagamos todos. Hay jueces buenos, los que imputan a la oposición, y jueces malos, los que imputan al Gobierno. Mientras, el ministro del Interior asegura que él no ha escuchado ninguna crítica a los jueces. No se ha enterado de que sus compañeros apuestan por las conspiraciones: Hay una conspiración de jueces de derechas, la tierra es plana, los aviones nos fumigan y las vacunas matan. En Bruselas hay otra conspiración. La Comisión Europa tira por tierra los argumentos del Constitucional señalando que la Amnistía va en contra del Estado de Derecho porque es una acción del Gobierno para favorecer a sus socios a cambio de apoyo para acceder al poder. Una Amnistía que no responde al interés general, redactada por vía de urgencia y sin consulta pública. Un zasca que se ha escuchado en Waterloo. Puigdemont ve su Amnistía cada vez más lejos, aunque insista en que su presunta malversación no afecta al dinero de la UE. Vamos, que solo ha malversado a España, que se queden tranquilos en Luxemburgo".

Ana Rosa Quintana: "Señor presidente lleva más de 40 días sin responder a la prensa"

Por último, Ana Rosa Quintana ha afirmando: "Mientras, en España tenemos a Ábalos en camiseta haciendo de Chenoa a la puerta de su casa tras el registro de su domicilio por parte de la UCO. Y a Sánchez en la sede de Netflix perfectamente trajeado como si fuera el protagonista de "La ley del silencio". Sánchez, que sigue en cuarentena, ha dicho: "En un mundo donde los nuevos y oscuros gurús buscan censurar, contar historias es un acto de pluralidad". Señor presidente lleva más de 40 días sin responder a la prensa, y el silencio, también es una forma de censura".