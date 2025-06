Miguel Salazar Madrid, 12 JUN 2025 - 21:25h.

La historia de Ángela es una de tantas con las que muchas personas se pueden sentir identificados. La mujer de 48 ha venido al plató de 'El diario de Jorge' para relatar su sufrimiento por ser víctima de una estafa del amor.

Ángela le cuenta a Jorge Javier Vázquez que perdió a su marido hace poco más de un año. Entonces se abrió un perfil en una aplicación de citas y decidió su corazón, aunque lo hizo al hombre equivocado.

Conoció a Aaron, un irlandés que se interesaba mucho por ella. Tras darse sus números de teléfono y chatear mediante 'WhatsApp', el contacto era fluido entre ambos. Aaron le escribía todo el rato. Le daba los buenos días y le preguntaba dónde estaba en todo momento. Así que Ángela se encaprichó de él pero, sin saber cuál era el verdadero objetivo del hombre al que acababa de conocer.

La mujer le comentó que tuvo un negocio en el que no le fue muy bien. Así que le pidió si sabía alguna manera de aumentar su capital. "Aparentemente trabajba en el banco de Irlanda", dice. Esto lo supo una vez que le compartió su situación económica.

Recibió "amenazas" del estafador

"Me pidió 300 euros. Me dijo que me iba a ayudar a aumentar ese capital", relata. Así que, siguiendo sus falsas recomendaciones, Ángela se abrió 3 plataformas de criptomonedas. Y poco a poco Aaron le fue pidiendo más dinero.

"A los pocos días me dice que hay una oferta de oro, una ganga que solo va a a ser un día. Que si tenía 10.000 euros para meter esto", comparte. Le hizo creer que invirtiendo esta cantidad iba a obtener 80.000 euros. "Lo creí porque lo vi", asegura.

Un primer intento fallido le hizo darse cuenta de que las cosas no iban bien. Y ya empezó a recibir "amenazas" por parte del inviduo que le hicieron confirmar que había sido víctima de una estafa del amor. "Perdí 27.000 euros", señala.