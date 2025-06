Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2025 - 20:21h.

Carmelo y Violeta son dos hermanos que nunca han tenido una buena relación familiar. Durante la adolescencia, la segunda se fue con su madre a otra casa y el otro se quedó solo en la vivienda donde habitaban. Desde ahí las cosas ya no fueron bien, pero algo sucedió años después que ha provocado la ruptura de vínculos total entre los dos hermanos.

El origen del conflicto entre los hermanos

Violeta le cuenta a Jorge Javier Vázquez que le gustaría reconciliarse con Carmelo pese a la disputa que tuvieron hace más de un año y medio. Explica que ambos tenían acordado una "regla", que consistía en que ninguno de los dos podía tener una aventura con sus respectivos amigos. Pero Carmelo se saltó ese límite y tuvo un affaire con Ofelia, una de las mejores amigas de Violeta.

Así que en ese momento la relación terminó. Pero lo sorprendente fue que, al cabo de un mes, Carmelo y Ofelia sorprendieron a Violeta por una videollamada. En ella le desvelaron que iban a ser padres de un bebé. Violeta no daba crédito pero asegura que tenía mucha ilusión por ser la única tía biológica del hijo.

Cuando Ofelia dio a luz, Violeta hizo el intento de conocer a su sobrino pero su hermano se negó a que lo viese. Y hasta nuestros días, porque aún no lo ha visto en persona. Por eso ha venido a 'El diario de Jorge'. Buscaba una reconciliación con Carmelo, pero no lo ha conseguido porque él se ha negado.

"Me apetece irme", decía el andaluz en directo. "No es tan común que venga a la tele, he pensado en ti porque quiero reconciliarme. Quiero estar con tu hijo, que es mi sobrino", le lanzaba Violeta. Sin embargo, esa unión aún no se ha producido ni tiene pinta de que se vaya a dar en un futuro próximo...