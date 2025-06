Montoya no acudió anoche al debate de 'Supervivientes' "por recomendación médica", según explicó Carlos Sobera

Anita y Montoya ya no se dirigirían la palabra, según Alexia Rivas: "Le pidió que le dejara las maletas en recepción"

Compartir







Alessandro Lequio se ha mostrado muy ofendido durante el análisis de ‘Supervivientes’ por el uso de la palabra “duelo” por parte de los colaboradores. Para él, no es aplicable a la situación que está viviendo Montoya y así lo ha querido dejar claro.

“Perdonad una cosa, pero habéis pronunciado varias veces la palabra duelo. ¿De qué duelo estás hablando? ¿No te parece un poco exagerado? Me parece ridículo”, comenzó, hablando con Kike Calleja.

Para el colaborador, los concursantes han ido a un programa “a ganar pasta”, por lo que no tiene nada. “Los duelos son otros, utiliza otra palabra. Desencanto, desilusionado… pero la palabra duelo utilízala para otras cosas porque a mí personalmente me ofende que utilicéis esa palabra para hablar de este señor cuando probablemente esté en su casa porque no le ha apetecido ir a un programa de televisión o porque ha tenido un bajón. Pero duelo no”, afirmó.

Joaquín Prat intervino cuando Lequio terminó su argumentación: “Nos ha quedado claro, no te voy a quitar la razón, ha quedado claro tu punto de vista”.

Los problemas de Montoya y Anita Williams tras 'Supervivientes'

Anita Williams y Montoya se apoyaron mutuamente durante su paso por ‘Supervivientes’, pero al volver a España todo cambió de la noche a la mañana entre ellos. Tras la final, cada uno se fue con su familia y no tuvieron contacto. Luego, el acercamiento que vimos en Honduras desapareció y empezaron a salir las primeras informaciones de que él ni siquiera saludaba a su exnovia.

En el debate del pasado jueves lo dos tuvieron una intensa discusión tras la que el sevillano bloqueó a Anita. Se sintió traicionado después de que ella contara que habían mantenido relaciones íntimas en Playa Misterio, pese a que los dos habían acordado que no iban a decir nada sobre ello.

En el debate de este domingo, presentado por Carlos Sobera, Montoya no estuvo presente y el presentador explicó el porqué: “Montoya no está aquí con nosotros porque, tal y como habéis podido ver todos, concretamente el pasado jueves, no fue una noche fácil para él. Tampoco lo han sido los últimos meses porque ha encadenado dos realities: 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Las dos han sido experiencias muy importantes en su vida, pero que también le han requerido un alto grado de exigencia y de implicación emocional. Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa, descansando”.

Luego siguió contando que el sevillano “no está bien” y le mandó un enorme abrazo y el deseo de que se recupere cuanto antes.

Alessandro Lequio, muy duro con Montoya

En el plató de ‘Vamos a ver’ los colaboradores han debatido sobre lo ocurrido en el debate de anoche y Alessandro Lequio ha sido el más tajante con Montoya y su sentimiento de traición con Anita: “Si estuvo en un programa en el que la clave está en que te vean manteniendo relaciones sexuales, pero de qué estamos hablando. ¿Se avergüenza porque la otra dijo eso [refiriéndose a sus relaciones sexuales en Playa Misterio]? ¿Te has olvidado donde has estado?”.

Y luego fue un poco más allá: “Yo creo que la razón de todos los problemas es que este señor no ganó el reality. Y por eso se ha sentido fuera de combate (...) No ha asumido la derrota porque se veía ganador. El pensaba que iba a ganar".

Además, le parece un comportamiento muy infantil el de bloquear a alguien sin decírselo antes: “Bloquear es de niñatos. Si tú no quieres hablar con una persona a la que conoces, al menos ten la gallardía de decírselo a la cara”, terminó.