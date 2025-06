Anita y Montoya ya no se dirigirían la palabra, según Alexia Rivas

Nuria Morán 18 JUN 2025 - 14:39h.

Pocas horas antes, Montoya le dijo a Anita que la quería para siempre

Jorge Javier hace que Montoya rompa a llorar al convertirse en tercer finalista de 'SV': "Ahora lo puedo decir, mis respetos más absolutos"

Aunque Anita y Montoya firmaron la pipa de la paz en 'Supervivientes' y hasta hemos podido verles besándose y compartiendo momentos íntimos, lo suyo se habría terminado nada más llegar a Madrid.

Alexia Rivas ha asegurado en directo en 'Vamos a ver' que la Montoya le ha retirado la palabra a Anita y que el segundo finalista de esta edición de 'Supervivientes' ni si quiera le habría saludado esta mañana cuando se han cruzado y le habría dicho directamente que le dejara las maletas en la recepción del hotel: "Le mandó un mensaje y se lo pidió, sin darle ningún tipo más de explicaciones".

Montoya no le habría dado ningún tipo de explicaciones, por lo que Anita no entiende lo que le ha pasado. "El entorno más cercano de Anita está alucinando porque ayer le dijo que la quería para toda la vida, ya fuese como pareja o como amiga, y ahora no tiene ni la educación de saludarla", ha añadido la colaboradora.

"Durante la final, la familia de Montoya no le dirige la palabra a la de Anita. Hay un momento en el parking en el que una persona muy cercana a Anita escucha poner verde a Anita y que se alegran de que la expulsasen la primera. Anita dice que está enamorada de Montoya, pero que ahora ella se quiere más a ella", ha añadido Alexia Rivas.

El mensaje de Alejandra Rubio a Montoya: "No se merece a una tía como Anita"

A pesar de lo que ha pasado, Anita ha sido muy educada durante la rueda de prensa que todos los finalistas de 'Supervivientes' han dado esta mañana y que hasta habría ido detrás de Montoya para intentar saludarle.

"Creo que no va detrás de él, solamente ha querido ser educada. Yo le diría a Montoya que no se merece a una tía como Anita", ha añadido en directo Alejandra Rubio.

"Los padres de Montoya no querían saludar a Anita y se negaron. Además la ponían verde", ha continuado apuntando Pepe del Real. "Hicieron comentarios feos como que no valía nada y una persona cercana a Anita lo escuchó todo", ha añadido Alexia Rivas.