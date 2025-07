María quiere devolverle la sonrisa a su amiga Awua, quien está atravesando por un duro momento en su vida

María viene a 'El diario de Jorge' con un objetivo: devolverle la sonrisa a su amiga Awua. Sus caminos se cruzaron hace a penas dos meses y, aún así, la invitada siente que se conocen de toda la vida. Por eso, María siente que su querida amiga esté pasando por un mal momento y le trae un mensaje con el que pretende animar sus ánimos.

Sin embargo, Awua no puede evitar derrumbarse al escuchar las bonitas palabras que le dedica María. Entre lágrimas, la invitada confiesa los duros momentos por los que ha tenido que pasar a lo largo de su vida a Jorge Javier Vázquez.

El emotivo mensaje de María a Awua

El presentador anuncia a la invitada de que alguien que le quiere mucho le ha dejado un mensaje para que lo escuche en el plató. Aunque en un principio duda de que alguien pueda sentir eso por ella, finalmente le pide que lo reproduzca. "Si no me asusta, claro", bromea Awua.

"Cuando te conocí descubrí en ti una mujer fuerte, valiente y capaz de hacerme sonreír en cualquier momento. Cruzaste el océano para construir una nueva vida con ilusión y con muchas ganas. No dejes que nada, ni nadie te apague. Recuerda por qué viniste y no te rindas. Eres maravillosa", dice el mensaje.

Awua se rompe al escuchar sus palabras y recordar su difícil vida

Nada más ver las imágenes que ilustran el mensaje, las lágrimas de Awua comienzan a brotar. "Perdón", se disculpa la invitada. Ella achaca estas bonitas palabras a que, probablemente, le haya visto pasarlo mal últimamente.

"La vida no ha sido fácil para mí, desde pequeña he luchado siempre y me ha dado golpes fuertes", confiesa. Awua llegó a España sin conocer el idioma y tuvo que aprenderlo desde cero. Motivo por el que recibió, injustamente, bullying durante su etapa escolar: "La gente no te acepta y cuando estás sentada en clase se apartan porque dicen que eres negra. No tenía amigos".

Los comentarios y actitudes de sus compañeros provocaron que ella misma fuese quien se apartase y se cerrara a conocer gente. "Con el fútbol me hice amigas, pero un poquito", señala. Sin embargo, en este difícil camino ha tenido la oportunidad de toparse con buenas personas "como María", algo que le ha alegrado la vida. Por eso, pide al presentador reencontrarse con su amiga, con quien se funde en un emotivo abrazo.