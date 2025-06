Lara Guerra 30 JUN 2025 - 22:26h.

Un invitado llega al programa de Jorge Javier dispuesto a volver a tener el vínculo que tenía con su tía

Un gato se convierte en el responsable del fin de una amistad: ¿Conseguirán reconciliarse?

Joaquín llega al 'Diario de Jorge' con la intención de recuperar a su tía con la que tenía un gran vínculo, sin embargo, todo se torció el día que falleció su abuela. La familia se ha distanciado y nuestro invitado quiere volver a unirla.

El invitado ha expresado a Jorge Javier cómo era su relación con su tía hace seis años: "Me quedaba en su casa a dormir, íbamos de vacaciones...de un momento a otro dejó de hablar conmigo. He sentido que ella desapareció y no sé por qué. Mi tía es hermana de mi padre, pero no me he puesto nunca a hablar con él sobre esto, ellos hablan de vez en cuando".

Por otro lado, Joaquín explica que su padre le dijo que "últimamente no hablaba con la familia. Hay veces que me dan ganas de hablarla, pero otras veces me ha respondido a los meses. La echo de menos porque de pequeño bajaba en su casa a dormir, en verano me pasaba un mes con ella. No sé si ella sabe que es tan importante para mí. La última vez que hablé con ella fue a finales de febrero y desde entonces nada. Hoy quiero decirla que ojalá recuperemos la familia que éramos antes".

El reencuentro entre Graciela y su sobrino

Ha llegado el momento de que Joaquín y su tía se reencuentren tras cinco meses sin saber nada del otro. Una vez coinciden en plató, ambos no han dudado en fundirse en un emocionante abrazo: "Hace dos o tres días justo le dije a un amigo que me encantaría que conocieran a mis sobrinos porque son unas personas maravillosas. Yo no estoy alejada de la familia para nada, de las cosas que más quiero es tener la familia unida".

Por último, Graciela no ha dudado en expresarle a su sobrino lo importante que sigue siendo para ella: "El motivo por el que no he hablado en este tiempo es porque tenía novia y tienes una edad que no sé que preguntarte, es por eso que hablo menos. No nos vemos por temas laborales, pero que sepas que te quiero con todo mi amor, eres importantísimo para mí".