Lara Guerra 01 JUL 2025 - 20:30h.

Bella tiene 28 años y llega desde Valencia hasta el programa de Jorge Javier dispuesta a confesarle a su amiga y compañera de piso que un día de fiesta besó al chico que le gustaba. El remordimiento le impide seguir adelante y necesita decírselo, y pedirle perdón públicamente.

"Me siento muy mal porque he traicionado a mi amiga. En las fallas de Valencia besé al chico que le gusta. En ese momento sí que es verdad que no tenían una relación, pero sí que se gustaban. Yo aquella noche tomé unos chupitos y siento que no cuenta", detalla Bella. Asimismo, la invitada explica que "nos dimos un beso muy apasionado, no fue un pico...fue un beso en condiciones. Esa noche mi amiga estaba en la fiesta, pero me fui con este chico a pedir la bebida y ahí fue cuando me lancé yo, aproveché este momento

Por otro lado, Bella confiesa que "también hay una cosa, ese día mi amiga seguía con su novio, pero decía que le iba a dejar para estar con este chico entonces...Han pasado tres meses que nos besamos, él me reacciona a las historias de Instagram, pero yo no le sigo el rollo. Tampoco he encontrado el momento indicado para confesarle a mi amiga lo que he hecho"-

La entrada de Samantha en plató

Samantha llega al plató de 'El Diario de Jorge' sin saber lo que le espera. Lleva unos años viviendo en España y asegura estar muy feliz de haber venido porque la gente es muy "acogedora". Sin embargo, Jorge Javier le muestra una declaración que pone "Me he liado con tu novio", una frase que ha cambiado por completo la cara de la invitada.

Samantha confiesa a Jorge que ella se esperaba que con el chico que le gustaba algo no iba bien. Su sorpresa ha sido encontrarse con la chica con la que ha sucedido todo y con la que para nada esperaba que fuese su amiga: "¿Es en serio? Tú sabías que a mí me gustaba ese chico. Si hiciste eso con unos supuestos chupitos imagínate con más...es que no entiendo nada".

Pese a que su amiga ha venido para darle sus disculpas públicamente, Samantha ha confesado que esta situación está siendo muy dura para ella y que no quiere saber nada de este chico, sin embargo, deja las puertas abiertas a una conversación con Bella fuera del programa.