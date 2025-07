Miguel Salazar Madrid, 29 JUL 2025 - 21:46h.

Álex ha venido a 'El diario de verano' a buscar pareja, aunque ha dejado un lacrimógeno momento junto a su abuelo

Álex ha venido a 'El diario de verano' dispuesto a encontrar pareja. Asegura que nunca ha pasado de los besos en sus relaciones con chicas. Y que sus valores se los ha transmitido su abuelo Manolo, una persona que le inspira a diario.

Comenta que prefiere ir despacio en el amor para disfrutarlo más. Dice que su abuelo le ha enseñado a tener "amor", "respeto" y "luchar" las malas rachas en los noviazgos. Cristina Lasvignes alucinaba con las bonitas palabras de Álex a Manolo. De un momento a otro, le joven ha sacado de su bolsillo una carta para leerla en directo.

El abuelo no daba crédito. De hecho, estaba ya llorando a lágrima viva antes de escuchar la emotiva dedicatoria que el tenía preparado su nieto. Así lo ha hecho saber como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La dedicatoria de Álex a su abuelo

"Manuel, mi abuelo, mi yayo... con esta carta te quiero dar las gracias por los consejos que me das a diario. Eres mi ejemplo a seguir en todo. Como tú me has enseñado, siempre ayudaré a quiénes lo necesitan. Gracias por ejercer de padre en los momentos duros, gracias simplemente por existir. Ojalá estés conmigo muchos años y veas cómo me convierto en el hombre que siempre quisiste que fuera. No me imagino mi vida sin ti, te quiero", le ha transmitido en directo provocando el aplauso y la emoción del público.

Tras ello, Manolo le ha abrazado y le ha compartido el amor que siente por él. ¡Dale al click y no te pierdas este 'momentazo'¡