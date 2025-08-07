El don (o el defecto) de Suso Álvarez para el humor: “Me dice Marieta que tengo bromas de Amador”

Los colaboradores han protagonizado uno de los momentos más divertidos y reveladores del verano. Suso Álvarez, Pepe del Real y Adriana Dorronsoro se han sometido a un curioso ejercicio de introspección televisiva: identificar con qué personaje de la exitosa serie 'La que se avecina' guardan más parecido

Los personajes de 'LQSA' que deberían ir a un reality según los colaboradores de 'Vamos a ver'

Compartir







Los colaboradores de 'Vamos a ver' se enfrentan a una de las preguntas más surrealistas del verano: ¿a qué personaje de 'La que se avecina' se parecen más? Como no podía ser de otra forma, las respuestas no han dejado a nadie indiferente. Entre risas, bromas y alguna que otra revelación personal, Suso Álvarez, Pepe del Real y Adriana Dorronsoro nos han contado con qué vecino de Montepinar se identifican, o al menos, a cuál no querrían parecerse.

Adriana Dorronsoro: “Yo sería Judith, la psicóloga”

Adriana Dorronsoro ha sido la primera en responder al reto, y no ha podido resistirse a comenzar con una broma. "A ver... ¿Quién es la guapa?", ha comentado entre risas, demostrando la naturalidad que la ha convertido en una de las colaboradoras más queridas del programa.

Sin embargo, tras el momento de humor, la periodista se ha mostrado reflexiva y sincera en su elección. "Yo sería Judith, la psicóloga, porque todos mis amigos me piden consejo", ha compartido Dorronsoro, estableciendo un paralelismo entre su papel en la vida real. Judith Becker, el personaje interpretado por Cristina Castaño, es conocida por su sensatez (cuando le dejan), su gusto por el orden emocional (aunque se enamore de quien no debe) y sus intentos constantes por mantener una vida adulta funcional en medio del caos de Mirador de Montepinar. Adriana, al parecer, también se ve lidiando con la locura ajena… pero con tacones.

Pepe del Real: el vecino ejemplar... o no tanto

Por su parte, Pepe del Real ha abordado la pregunta con su característico sentido del humor, mostrándose inicialmente ofendido por la comparación. "La duda ofende... ¿Cómo me puedo parecer a alguna de las personas que viven en esa comunidad de vecinos?", ha bromeado el colaborador, en referencia a los peculiares y a menudo conflictivos personajes que habitan en Montepinar. Luego, para esquivar un poco la pregunta, ha hablado de sí mismo como vecino en su comunidad. Si hay algún vecino de Pepe, que nos cuente si es cierto.

A Suso Álvarez lo acusaron de Amador

Suso Álvarez ha ofrecido la respuesta divertida del trío. Comenzando con una pregunta, "¿Te cuento la verdad?", el colaborador ha revelado una curiosa dualidad en su personalidad que le han señalado desde su círculo más cercano.

"Me dice Marieta que a veces tengo bromas de Amador, de unga unga", se ha sincerado Álvarez, haciendo referencia a las peculiares expresiones y el humor del personaje interpretado por Pablo Chiapella. Sin embargo, Suso no se ha quedado únicamente con la comparación con Amador Rivas. Pese a lo que le diga su prometida, él tiene para sí mismo otra referencia. Dale Play al vídeo para descubrirla.

'La que se avecina' es un fenómeno por muchas razones, pero una de las más potentes es que todos, todos, podemos encontrar un reflejo (a veces incómodo, otras veces hilarante) en alguno de sus personajes. Desde la sensatez de Judith hasta el caos de Amador, pasando por las contradicciones de Javi o la verborrea de Recio, el vecindario más loco de la televisión nos ofrece un espejo pasado de vueltas donde cualquiera puede verse, aunque no siempre quiera admitirlo.

Los personajes de 'LQSA' que deberían ir a un reality según los colaboradores de 'Vamos a ver'

¿Antonio Recio en 'Gran Hermano VIP'? ¿Amador Rivas en 'Supervivientes'? Aunque suene a locura, es justo lo que varios colaboradores de 'Vamos a ver' han planteado en exclusiva para esta web, soltando nombres que han disparado la imaginación de los fans de 'La que se avecina' y de los realities más cañeros de la televisión. Todo empezó como una broma, pero la cosa fue a más. Adriana Dorronsoro no dudó ni un segundo al lanzar su apuesta: “El Recio sería un gran personaje que además levantaría mucha polémica. Y al final, los realities nos encantan cuando hay vidilla.