El momentazo de Alfonso Egea: "El que no entienda la broma, que se ponga el principio del programa"

Alfonso Egea, en 'Vamos a ver', ha bromeado con el día del mes y ha hecho una divertidísima rima

Alfonso Egea, de las dos influencers que corren por barrios conflictivos: "No son tontas, son malas personas"

Compartir







'Vamos a ver' no para en verano y Alfonso Egea, un año más, se ha convertido en el presentador del programa. Además de una gran profesionalidad que demuestra cada día, el presentador también hace gala de un maravilloso y pícaro sentido del humor del que este viernes ocho de agosto ha hecho gala una vez más.

Nada más comenzar el programa de este ocho de agosto, el presentador ha arrancado: "Hoy c....o de agosto, ocho de agosto de 2025", ha corregido casi de inmediato sin inmutarse ni lo más mínimo.

Alfonso Egea ha protagonizado un divertidísimo momentazo en 'Vamos a ver'

Aunque mucho de los espectadores podría haber pensado que la rima de Egea ha sido un lapsus del presentador en pleno directo, cuando ha avanzado el programa ha querido dejar claro que se trataba de una pequeña broma.

Menos mal que ya es ocho de agosto, ocho de agosto", ha recalcado. Inmediatamente después, Alfonso Egea ha apuntado: "El que no entienda la broma, que se ponga el principio de 'Vamos a ver' de hoy".