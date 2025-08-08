Alfonso Egea, de las dos influencers que corren por barrios conflictivos: "No son tontas, son malas personas"

Alfonso Egea, atónito ante el video de dos influencers que corren por barrios conflictivos de Barcelona

Julián, el tiktoker que corre por las líneas de metro en Barcelona: "Lo difícil es retomar el ritmo en cada parada"

Compartir







Dos influencers han recibido críticas tras grabar un supuesto "desafío" que consistía en salir a correr por los barrios más conflictivos de Barcelona, en este caso, el barrio de La Florida. 'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con una de ellas por si quería explicarse y defenderse, y lo único que ha contestado es que si había presupuesto para que ella entrara en el programa. Cuando le han dicho que no, pero que era una buena oportunidad para ella, ha respondido que no veía necesario entrar en el programa.

Alfonso Egea ha recalcado por qué le parece importante contar la negativa de la influencer a hablar con el programa: "Detrás de esto siempre está lo mismo, es una nueva manera de ganarse la vida, en la que puedes llegar a traspasar cualquier límite con tal de conseguir unos 'likes' que luego se traducen en ganancias económicas. Cuanto más influyente o imbécil eres, más seguidores tienes, por lo que eres más capaz de generar más ingresos."

Rocío Ramos: " En mi familia hay un término para esta gente, que es mononeuronal."

Alfonso ha querido saber la opinión del colaborador Toni Castejón, ya que él es de Barcelona: "Como en todas las ciudades, hay gente trabajadora muy digna que está sufriendo las olas de criminalidad que hay instaladas en los barrios, pero también hay gente maravillosa. El hecho de que pida presupuesto es porque no les está afectando tanto. Son muy pijas, viven en un mundo de maravilla".

Alfonso Egea ha concluido: "Puede estar el idiota genuino que comete esta estupidez sin conciencia, o puede estar el que no solo tiene una neurona, sino que tiene dos y las usa para interpretar un papel consciente de que va a generar una reacción. Entonces, no son tontas, son malas personas".