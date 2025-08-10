Ángela, una de las afectadas por la DANA, rompe a llorar al conocer la suma de dinero que se lleva a casa

telecinco.es 10 AGO 2025 - 23:15h.

Ángela viene desde Toledo, una de las zonas que arrasó la DANA de octubre de 2024

Si Ángela consigue un buen premio tiene claro en qué lo empleará: “Quiero tener la luna de miel que no tuve”

Ángela viene desde Toledo y ha trabajado a lo largo de su vida en un sinfín de labores. Ángela ha decidido atreverse a concursar en ‘Allá tú’ porque, ahora que tanto ella como su marido están jubilados, quiere vivir tranquila: “Con la paga no nos llega para nada, y me gustaría tener la tranquilidad para salir a cenar si nos apetece, sin preocupaciones”.

Aunque Adela empezaba la primera ronda abriendo cuatro cajas rojas, lo cierto es que los 250.000 euros no tardaban en hacer su aparición en la caja de Miguel Anxo.

Cuando solo quedaban cuatro cajas por abrir, Ángela hacía uso del privilegio del botón azul para forzar al banquero a hacerle una oferta. Para el banquero, que se sentía generoso, Ángela se merecía una buena suma: 27.500 euros por venderle su caja.

A Ángela, que pasó la noche de bodas en el sofá cama de su tía de Madrid cenando con su marido un bocata de jamón, el dinero le vendría muy bien. ¿Se quedará finalmente con el dinero que le da el banquero o seguirá jugando para hacerse con los 125.000 que aún siguen en el panel? ¡Dale al play!