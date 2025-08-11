Irene se enfrenta a la jugada más extrema vista nunca en 'Allá tú': "Las dos mejores, y las dos peores cajas"

telecinco.es 11 AGO 2025 - 00:00h.

Irene viene desde La Rioja y adora su vida: “Ahora mismo vivo en la calle, pero soy muy feliz”

Si gana un buen pellizco tiene claro lo que va a hacer: “Comprarle un coche a mis padres, que se quedaron sin el suyo después de un accidente”

Irene es lo que podría llamarse “una histórica del programa”. Irene está en el programa desde el primer día de grabación: “Empecé aquí con 21 años y ahora ya tengo 22”. Esta criminóloga que llega desde La Rioja está encantada con su vida y lo cierto es que si se lleva un buen pellizco no va a ser para ella: “Mis padres me lo han dado todo, llevan toda la vida trabajando, y ya es hora de que disfruten”.

Ángela y su energía desbordante han comenzado muy, pero que muy bien, manteniendo las tres mejores cajas del panel cuando ya solo quedaban ocho cajas por abrir, sin duda una de las mejores jugadas que se recuerdan en la historia de ‘Allá tú’.

El banquero llamaba y Jesús Vázquez transmitía su mensaje: “El banquero quiere que sepáis que vais a escuchar la oferta más alta de la historia del programa, 55.000 euros te da por tu caja si la vendes ahora mismo”.

Irene se lo ha pensado mucho y lo ha consultado con sus compañeros: “Si me quedo ese dinero podría comprarle un coche a mis padres, podría devolverles el dinero que me dieron para que estudiara y además me quedaría dinero de sobra para vivir de alquiler mientras preparo la oposición… Aunque esta caja huele a dinero…”. ¡Descubre lo que ha hecho Irene en el último momento dándole al play!