Alejandra Rubio reacciona a las fotos de Alessandro Lequio en bañador: “Está encantado de conocerse”
Alessandro Lequio apareció en la portada de una revista luciendo tipazo en bañador
Carmen Borrego reacciona a la portada de Lequio en bañador: "Podría ser un pactado, pero está para mojar pan"
La semana pasada pudimos ver en la portada de una revista las fotos de Alessandro Lequio luciendo tipazo en bañador. Este lunes en ‘Vamos a ver’ Alejandra Rubio ha reaccionado a esas imágenes: “Conociéndole, igual es un poco pactadillo”.
Alejandra Rubio y Alessandro Lequio han tenido muchos encontronazos en el plató de ‘Vamos a ver’, por eso Adriana Dorronsoro ha querido preguntarle a la colaboradora por las fotos en bañador de su compañero. Lo primero que ha dicho es que duda de que sean una pillada y apunta a que las podría haber pactado, aunque no tiene información al respecto. “Qué mala suerte… y le han pillado así. Me suena raro, pero no voy a ser así como él”, ha añadido.
Cuando le han preguntado que cómo le ve se ha resistido un poco a dar su opinión. “Podría ser mi abuelo o mi padre”, ha dicho, aunque luego ha añadido que le ve “fenomenal”. Eso sí, cree que él lo sabe “y está encantado de conocerse. Se ha visto en esta portada y es el mejor día de su vida. Está encantado de que le vean que está fenomenal y yo me alegro por él”.
Adriana Dorronsoro la dijo que, cuando salieron sus fotos en bañador, Lequio habló muy bien de ella. A lo que Alejandra respondió: “Yo no necesito que nadie opine de mi cuerpo”.
Carmen Borrego, de Lequio: "Está para mojar pan"
Carmen Borrego también opinó sobre las fotos de Lequio. Coincidió con su sobrina en que podían haber estado pactadas, pero fue muy tajante en su valoración: "Está para mojar pan"