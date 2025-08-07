Compartir







Las fotografías de Alessandro Lequio luciendo oblicuos y cuerpazo en las playas de Galicia en las playas de Galicia no han dejado a nadie indiferente. Después de que Carmen Borrego admitiese que el colaborador de 'Vamos a ver' está "para mojar pan", ahora ha sido Carlo Costanzia el que ha reaccionado al reportaje del italiano.

Hace unas semanas, cuando pudimos ver a Alejandra Rubio y al mayor de los hermanos Costanzia luciendo tipazo en bañador en la portada de una conocida revista en unas fotografías que aseguraron que eran robadas, el colaborador acusó a Carlo de haber pactado estas instantáneas a espaldas de su pareja.

Ahora, Carlo ha reaccionado a las fotografías de Alessandro y no se ha mostrado muy contento al ser preguntado por ellas. El hijo de Mar Flores ha preferido no responder a las preguntas de la prensa: "Me habéis preguntado lo mismo 50 veces", ha reaccionado.

Para asombro de todos, el actor no ha querido tomarse la revancha por todas las críticas que recibió de nuestro colaborador durante varios días seguidos.

Cuando Lequio le acusaba de haber pactado sus fotografías en Ibiza a espaldas de Alejandra, su chica le defendía: "Le deseo todo lo mejor, pero aquí parece que la fe es selectiva, las informaciones de mis compañeros son respetadas y la mías analizadas y cuestionadas".

Alejandra le recordaba que ambos están en la misma posición, que no está enfadada con él y le daba un consejo: "Tú eres el único que dice tener la razón, está claro que el problema lo tienes tú".

Y es que la propia agencia ha negado que Carlo Constanzia, algo que carece de valor para Alessandro: "El personaje tiene todo el derecho del mundo a mentir, faltaría más. El fotógrafo o la agencia tienen la obligación de mentir y es la fuente menos solvente de todas".