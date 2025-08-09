Equipo Outdoor 09 AGO 2025 - 11:23h.

El padre de Alejandra Rubio se muestra fiel a su hija: "Lo está haciendo muy bien últimamente"

Alejandra Rubio se pone seria la hablar del papel de abuela de Terelu Campos: "Me parece muy feo este tema"

Compartir







Alejandro Rubio es muy poco dado a hablar, pero cuando lo hace, se pronuncia con contundencia. El padre de Alejandro Rubio ha respondido a muchas de las preguntas que le han planteado los reporteros de Europa Press. Y es que, ya que las cámaras han pillado al exmarido de Terelu Campos, han aprovechado para preguntarle de todo, sobre todo cuestiones relacionadas con las últimas polémicas que han estado rodeando a su hija a lo largo de las últimas semanas.

Si hay una tónica que se repite en todas las respuestas que da Alejandro Rubio es que da la cara para defender a su hija: "Lo está haciendo muy bien últimamente", responde cuando le preguntan por las críticas que recibe su hija. Al hilo de esto, por concretar una de esas críticas recibidas, la reportera le pregunta por el día en el que Alejandra Rubio y Carlos Costanzia se acercaron hasta la cárcel para felicitar el cumpleaños al hermano de Carlo, que cumple condena. Ante esto, el ex de Terelu se muestra tajante:

"Lo veo bien, muy bien. ¿Fue a felicitarles para qué? ¿Por su cumpleaños? Muy bien, me parece muy bien. Es una cosa absolutamente normal, como tiene que ser". Ante estas palabras hacia su hija, Alejandro insiste: "Bueno, es que... le defendería yo y le defendería el mundo entero. Al final es una felicitación a un familiar, ¿qué problema hay?". Cuando la reportera comenta que la familia de Carlo quiere mucho a Alejandra, él se muestra orgulloso de su hija: "Como tiene que ser. Se lo merece".

En este sentido, dice ver muy bien a Carlo y a la pareja, en general: "Están haciendo las cosas mejor. Los veo muy bien, afortunadamente, y yo muy complacido, desde luego". Reconoce que le da consejos a su hija cuando ella se lo pide porque no anda "detrás de ella para decirle nada". ¿Qué opina entonces sobre sus tensos encuentros con la prensa? "Bueno, ella es autónoma, ella sabrá lo que hace. Cuando no lo hace bien y me pregunta yo le aconsejo, pero bueno... yo confío mucho en ella, la verdad".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Alejandro Rubio se pronuncia sobre el posible distanciamiento entre Alejandra Rubio y José María Almoguera

Sobre el supuesto distanciamiento que existiría entre Alejandra Rubio y su hijo José María Almoguera, Alejandro dice "no tener información sobre el tema", pero dice estar seguro de que, si los hijos de ambos aún no se conocen, ya llegará el momento de que sí. Para rematar, se le ha preguntado por el papel de Terelu Campos en 'Supervivientes', pero él reconoce no haberla visto en televisión: "No la he visto, pero seguramente lo ha hecho bien. Ella lo hace bien todo", son sus palabras al respecto.