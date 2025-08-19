Sebastián Gallego nos cuenta cómo funciona 'El loco amor': dos solteros y tres conquistadores para cada uno
El presentador del nuevo dating show de Mediaset Infinity nos anima a participar en el casting y nos cuenta cómo funciona el espacio
En ‘El loco amor' vamos a hacer magia, así tal cual, sin varita y sin chistera", nos advierte Sebastián Gallego, el presentador del nuevo dating show de Mediaset Infinity. Sebastián nos anima a participar en el programa apuntándonos al casting y nos cuenta cómo funcionará.
La mecánica de 'El loco amor'
El presentador nos cuenta que cada programa de 'El loco amor' estará protagonizado por dos solteros, en concreto, un chico y una chica, y cada uno de ellos tendrá a tres conquistadores.
Apúntate al casting de 'El loco amor'
"Vamos a encontrar a la persona que estabas buscando ¡Apúntate!", nos decía y es que no importa qué tipo de persona busques, 'El loco amor' le encontrará: "Cada vez queda menos, queda muy poco tiempo para que empiece el programa, pero estás a tiempo de participar en él".
Para hacerlo tan solo tienes que pinchar aquí y apuntar tus datos.
Oriana Marzoli, colaboradora estrella
El espacio estará presentado por Sebastián Gallego y contará con Oriana Marzoli como colaboradora estrella Oriana Marzoli, que nos hablaba así del programa de Mediaset Infinity: “Queremos gente con ganas de conocer a personas, que se involucren sentimentalmente y que no tengan miedo a que los juzguen".