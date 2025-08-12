telecinco.es 12 AGO 2025 - 11:03h.

"Todos hemos hecho locuras, si estás dispuesto a embarcarte en la mayor locura por amor de todo los tiempos, preséntate al casting", nos animaba el presentador, Sebastián Gallego

Apúntate al casting de 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity

Sebastián Gallego es el presentador de 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity en el que contará con Oriana Marzoli como colaboradora estrella. Él mismo nos pregunta qué locura hemos hecho por amor y nos anima a apuntarnos al casting.

"Vengo a hacerte una pregunta: ¿Cuál es la mayor locura que has cometido por amor? ¿Y cuál es la mayor locura que han hecho por ti?" Si tu respuesta es que aún no has cometido ninguna, estás a tiempo: "Todos hemos hecho locuras, si estás dispuesto a embarcarte en la mayor locura por amor de todo los tiempos, preséntate al casting".

"Sigue abierto, la acogida está siendo brutal pero seguimos buscando perfiles ¡Apúntate aquí, te esperamos!", nos animaba.

Oriana Marzoli: “Hay unos bombones de hombres”

En su canal, Oriana nos contaba qué tipo de personas quieren encontrar para participar en 'El loco amor': “Tienen que tener ganas de enamorarse” y que se "involucren emocionalmente".

Qué es 'El loco amor'

El propio presentador, Sebastián Gallego, nos contaba que estamos ante un espacio ideal para personas que están cansadas de buscar en redes y de hacer scroll buscando el amor: creen en la "revolución del día a día" en el "cara a cara" y en las "citas reales": "Volver a conocernos en persona, ver cómo van aflorando esos sentimientos de la ilusión de las primeras veces".

Producido en colaboración con Bulldog TV, 'El loco amor' es una de las principales apuestas de Mediaset Infinity para la temporada que llega. Sebastián Gallego, polifacético comunicador y presentador, estará la frente: recibió en 2023 el Premio Ondas al Podcast Revelación junto a Ana Milán por ‘La vida y tal’.

Junto a él veremos a Oriana Marzoli que, como colaboradora, dará al formato su toque y aportará su amplia trayectoria como estrella de reality, colaboradora e influencer.