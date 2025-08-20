El programa vive un cara a cara muy esperado: ¿Qué pasará en el pulso entre Pepe y Joel Strong?

El plató de ‘El diario de verano’ se llenó de expectación este martes con un momento que nadie quería perderse: un pulso en directo entre dos de los nombres más comentados en redes sociales.

El primero en llegar fue Pepe, quien confesó su intención de enfrentarse a su contrincante, Joel Strong, un joven creador viral en TikTok conocido por sus vídeos de pulsos. Ambos se habían cruzado anteriormente en un campeonato de esta disciplina, donde quedaron primero cada uno en su categoría, pero la rivalidad no terminó ahí.

“Cuando terminamos le dije que si quería echar un pulso conmigo, y me dijo que para qué si me iba a ganar y su reacción no me sentó nada bien”, explicó Pepe ante las cámaras, preparando el terreno para un enfrentamiento que prometía tensión y espectáculo.

El programa permitió finalmente el reencuentro cara a cara y, tras calentar en una de las salas de ‘El diario de verano, los dos acabaron ambos colocándose frente a la mesa para medir fuerzas, mientras los colaboradores y el público animaban sin parar. Un duelo a tres pulsos que tuvo un claro ganador ¿Quién se llevó el gato al agua?