Paula, de 23 años, viene a contar orgullosamente a los cuatro vientos la historia de su abuela Nieves. Un "torbellino" de "metro y medio" de altura que España se ha perdido como artista. Y es que, además de transmitirles su poderío, la angelical voz de abuela les ha acompañado durante toda su vida en forma de canciones: "Es maravilloso siempre escucharla".

Su bisabuelo era representante de artistas y, consecuentemente, tenía muchos contactos como por ejemplo el de Rocío Jurado. Y, aunque en un principio trató de propulsar la carrera artística de ella y su hermana, cuando esta última se casó decidió que Nieves abandonase su sueño como cantante.

La nieta de la invitada quiere hacerle un homenaje en 'El diario de verano' trayendo al plató por sorpresa a Gloria Camila, hija de 'La más grande' a quien tuvo el placer de conocer en persona durante su juventud. Y es que, cuando la invitada trató de retomar su carrera participando en algunos concursos de televisión, coincidió con la artista, quien le cantó al oído 'María de la O'. Así ha sido el emocionante momento.

Emocionada ante el mensaje de agradecimiento de Gloria Camila

Tras contar su historia, Cristina Lasvignes le anuncia que será una tarde de muchas sorpresas. La primera de ellas es el mensaje que una persona tiene para ella: Gloria Camila.

"Buenas tardes, Nieves. Es un placer para mi saludarte. Me han comentado que eres una gran artista y que mi madre ha sido tu mayor referente. Para mí es un honor que su música te haya inspirado de esa forma y quería agradecértelo en su nombre y en el mío. Nunca dejes de cantar porque la música será la que te acompañe allá donde vayas. Te mando un beso muy fuerte".

A Nieves se le escapan las lágrimas al verla: "Me emociono". La presentadora le pregunta qué es lo que le diría si la tuviera presente en el plató pero, antes de que responda, le da la siguiente sorpresa: ella se encuentra esperándola fuera.

Nieves interpreta 'María de la O' con Gloria Camila presente

Una vez se presentan y hablan del momento en el que se conocieron la invitada y 'La más grande', Gloria Camila le pide que interprete el estribillo de 'María de la O' para la audiencia del programa: "Me gustaría que me la cantaras a mí y a toda España, por favor".

Sin pensárselo dos veces, Nieves deja boquiabierto al público del plató, incluyendo a su marido y su nieta presentes en el plató. Desde luego, este día en 'El diario de verano' no lo podrán olvidar jamás.