Dos examigas protagonizan uno de los enfrentamientos más tensos hasta la fecha en 'El diario de Jorge'

Aunque la deuda de 30 euros detonó su amistad, Carla y Larisa tenían mucho más que reprocharse en su cara a cara

Una futura madre soltera pide entre lágrimas el apoyo de su examiga en su momento más duro: "Te necesito en mi vida"

Carla y Larisa fueron muy buenas amigas en un momento de sus vidas. Sin embargo, los fantasmas del pasado les atormenta y a día de hoy no pueden ni verse. El detonante para que su relación terminara fue 30 euros que Larisa le dejó a su amiga para que pudiese hacerse las uñas.

Hoy, Carla llega al plató de 'El diario de Jorge' con el objetivo de decirle que no va a ver ese dinero 'ni en pintura', pero miles de reproches de su tormentosa amistad se interponen en el camino, protagonizando uno de los enfrentamientos más tensos hasta la fecha en el programa.

El cara a cara de Carla y Larisa

Larisa entra en el plató de 'El diario de Jorge' y la tensión se asienta en el ambiente. El primer reproche no tarda en llegar: "Se saluda por cortesía y educación". "Tú tampoco tienes, así que no lo voy a hacer", le responde la invitada.

Su examiga está muy enfadada por haber contado supuestas mentiras en su entrevista con Jorge Javier Vázquez: "Decir que yo era la que dejaba tirada a la gente, mientras eras tú que te metías en el coche de un desconocido para meterte en una discoteca". Carla no puede creer lo que acaba de decir, pero Larisa no se arrepiente: "Haz las caras que quieras, ¿vamos a sacar trapos sucios?".

Su amiga le eche en cara que cuente en televisión cosas de su vida privada cuando ella lo único que ha hecho es hablar sobre su relación. "Necesitas un diccionario de vocabulario de señoritas porque eres la primera que falta el respeto a todo el mundo, incluso a tu madre que es la que más te quiere y la que más te apoya en todo. ¿Tú sabes todo el daño que has causado a todo tu alrededor con todas tus movidas, guapa?", afirma.

Carla le echa en cara que no es consciente de lo bien que se ha portado con ella siempre: "Ojalá valores algún día todo lo que he hecho por ti porque yo lo he hecho todo de corazón, no como lo has hecho tú". Y es que, según apunta, Larisa le habría dejado tirada en numerosas ocasiones por personas que no le hacían bien y le insta a decir qué acciones ha hecho ella que le hayan podido hacer daño.

"Muchas cosas", apunta su examiga. Sin embargo, Carla no le permite hablar y ella le dice que no tiene educación. "¿Has hablado de ti o solo has hablado de los errores de los demás?, porque no les has contado que dijiste al menos yo no he estado en un centro porque me han hecho bullying", apunta Larisa.

Carla se lleva las manos a la cabeza: "Pero, ¿cómo eres tan falsa tía?". Larisa afirma que todo su alrededor saber que es una "falsa" y que "cuando algo te ha ganado por interés, nos has dejado tiradas". Un ejemplo, Larisa perdió el móvil porque se lo dejó a cargo de Carla en una discoteca pero esta lo descuidó porque "estaba en el medio de la pista bailando con cualquiera" y, aun así, no le ayudó a buscarlo.

Una reconciliación imposible

Cuando Jorge Javier le pregunta a Larisa si alguna vez Carla ha sido buena amiga, ella confiesa que sí. Sin embargo, no quiere, ni se plantea recuperar su relación con ella porque no la echa de menos: "Me ha hecho un favor yéndose, soy más feliz sin ella. Ya no tengo la tensión de tener que ser su sombra siempre. Es muy acaparadora en todo, siempre quiere ser el núcleo de todo. Ella tiene que ser 'Carla y sus secuaces'".