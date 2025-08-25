Diego viene desde Asturias y tiene una premonición: "Sé que me lo llevo todo, o me voy sin nada"

telecinco.es 25 AGO 2025 - 00:00h.

El plató de ‘Allá tú’ ha estallado al conocerse que el siguiente concursante no era otro que Diego, de Asturias. Y es que Diego es uno de los concursantes más antiguos del programa y también uno de los más queridos.

Diego viene desde un pueblo de Asturias, ha estudiado enfermería, pero su gran pasión es el arte dramático. Pese a que no ha estudiado la carrera, siente que la actuación es su gran don: “Me gusta decir que soy showman y he conseguido montar mi propia escuela de teatro”.

A sus 18 añitos, este asturiano pizpireto ha montado su pequeña escuela y, si gana el premio de los 250.000 euros, piensa invertir en ella. Además, a Diego le encantaría hacer un buen viaje y acabar de sacarse el carnet de conducir: “He aprobado ya el teórico, pero llevo 40 clases del práctico, 40 clases a 33 euros cada una”.

Casi llegando al final del panel, y habiendo abierto las mejores cajas, Diego se enfrentaba a una complicada decisión: en el panel, 0,10 euros, 0.50 y los 25.000; por otro lado, el banquero con una oferta de 6.500 euros. Sin pensarlo mucho, Diego se lanzaba: trituraba la oferta. ¿Conseguirá un buen pellizco? ¿O se irá a Asturias con una monedita?