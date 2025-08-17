Nor, de Madrid, se enfrenta a una jugada muy complicada y corre el riesgo de irse a casa con una babosa

telecinco.es 17 AGO 2025 - 23:20h.

Nor viene desde Madrid y es uno de los que se conocen como ‘veteranos del programa’. Este pastelero lleva en las grabaciones de ‘Allá tú’ desde el inicio y lo cierto es que sus compañeros se han alegrado mucho por él, en especial Juls, de Barcelona, que lleva prácticamente desde el día uno junto a él.

Aunque Nor comenzaba la primera tanda abriendo casi todas las cajas amarillas, lo cierto es que el madrileño lograba mantener en juego las cuatro mejores cajas del concurso durante bastante tiempo.

Tras varias ofertas trituradas y algún que otro chasco, el banquero le ofrecía a Nor la oportunidad de cambiar su caja y el madrileño accedía: se deshacía de la caja 10 que le había tocado en un principio y escogía la 22, un número que le da muy buena impresión.

El final de la jugada de Nor era de infarto: en el panel quedaban una babosa, unas alas, 750 euros y los 50.000. ¿Aceptará Nor la última oferta del banquero o se arriesgaría a irse a casa con una babosa?