Sheila confía en su intuición y se arriesga: "Creo que en mi caja hay un petardo"

telecinco.es 24 AGO 2025 - 23:20h.

La concursante viene desde Soria, tiene dos hijos y es una apasionada del mundo del motor

Sheila viene desde Soria y ha hecho historia en ‘Allá tú’ no por su panel, si no porque ha salido elegida para concursar nada más llegar: “Esto es la primera vez que ocurre, que el azar elige para concursar al último en llegar”.

Con muchos, pero que muchos nervios Sheila comenzaba a abrir cajas. En la primera ronda la soriana abría casi todas las cajas rojas, pero su suerte cambiaba rápidamente al abrir las mejores cartas del panel.

Sheila necesita llevarse un buen pellizco para poder viajar con su marido y sus dos niños a Vigo para conocer la famosa Navidad de la ciudad gallega:

“Mi hijo Hugo es un apasionado de la Navidad, si por él fuese viviría en la ciudad de Papá Noel”. ¿Conseguirá Sheila hacerse con un buen premio con el que cumplir los sueños de sus pequeños? ¡Dale al play!