telecinco.es 18 AGO 2025 - 00:00h.

Eli ha tenido que ser consolada por Jesús Vázquez tras enfrentarse a uno de los peores paneles de la historia del concurso

Ángela, una de las afectadas por la DANA, rompe a llorar al conocer la suma de dinero que se lleva a casa

Compartir







Eli viene desde un pequeño pueblo de Lérida que, pese a su sangre catalana, se mueve con el arte de una andaluza de raza.

Esta joven mamá de dos hijos necesita llevarse un buen pellizco para poder comprarse una casita en el pueblo en el que vive junto a su familia y para hacer un viaje a Japón con sus niños: “Es que les encantan los Pokémon”.

Eli no empezaba con demasiado buen pie abriendo los 125.000 en la primera tirada, pero como lo importante no es como empiezas si no cómo acabas, Eli no perdía el entusiasmo pese a abrir también los 50.000 euros.

La cosa seguía torciéndose y Eli acababa enfrentándose a lo que Jesús Vázquez denominaba como “uno de los peores paneles de la historia”.