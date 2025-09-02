Estrenos
Las nuevas mañanas de Telecinco se estrenan el lunes: estos son los nuevos horarios de los programas
Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo estarán al frente de los tres programas de las mañanas de Telecinco
Las mañanas de Telecinco estrenan nueva temporada el lunes.
- 8:00 h.: 'La mirada crítica', con Ana Terradillos.
- 9:00 h.: 'El programa de Ana Rosa', con Ana Rosa Quintana.
- 13:30 h.: 'Vamos a ver', con Patricia Pardo.
