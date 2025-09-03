'Ocho apellidos marroquís', el sábado a las 22:00 h. en Telecinco

telecinco.es 03 SEP 2025 - 09:33h.

Gran estreno, este sábado en Telecinco

Compartir







'Ocho apellidos marroquís' se estrena este sábado a las 22:00 h. en Telecinco.

Es la tercera entrega de la saga de dos de las películas españolas más taquilleras, 'Ocho apellidos vascos' y su secuela, 'Ocho apellidos catalanes'. Esta película está dirigida por Álvaro Fernández Armer y está protagonizada por Julián López , Michelle Jenner, Elena Irureta y María Ramos.

Este sábado, noche de diversión y risas en Telecinco de la mano de 'Ocho apellidos marroquís'.