Telecinco estrena ‘El tiempo justo’, el nuevo magazine de tarde conducido por Joaquín Prat

03 SEP 2025 - 13:28h.

De lunes a viernes (15:45 h. a 18:30 h.), el periodista estará acompañado por María Ruiz y por César Muñoz

‘El tiempo justo’ contará con un plantel de más de 30 colaboradores entre reporteros, analistas, expertos y colaboradores especializados en distintas materias

Con un guiño al mítico programa de televisión ‘El precio justo’, que su padre presentara hace décadas, y el firme compromiso de mantener al espectador de la tarde informado dando un giro 360º a la actualidad, Joaquín Prat se estrena en la franja vespertina como conductor de ‘El tiempo justo’, el nuevo formato que arranca en Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre a partir de las 15:45h.

Información, análisis y opinión, con María Ruiz como copresentadora

En la primera parte del programa producido en colaboración con Unicorn Content, Joaquín Prat contará con María Ruiz, presentadora y abogada con amplia experiencia periodística, con la que abordará cada asunto relevante del día desde tres enfoques complementarios: una primera mesa, integrada por periodistas y reporteros en directo, que se encargará de exponer los hechos con rigor informativo; una segunda que reunirá a nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido; y una tercera mesa dedicada a la opinión, con analistas especializados en cada materia.

En la primera, los periodistas Alfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas y Gema Peñalosa se ocuparán cada tarde de ofrecer información rigurosa de los hechos que han sido noticia. Un curtido equipo de reporteros compuesto por Gemma Camacho, Cristina Rusiñol, Julio Uzal, Carlos Garayoa, Andrea Herrero, Pello Moriones y Gonzalo Ferreño se desplazará a los diferentes puntos de España para ofrecer la última hora de la actualidad, con conexiones en directo, testimonios y exclusivas que ampliarán y profundizarán en los grandes temas del día.

Tras la información llegará la mesa de análisis de la mano de la abogada Beatriz Uriarte, el economista Eduardo Bolinches y la psiquiatra María Velasco, entre otros, que abordarán en profundidad las noticias del día, contextualizarán lo ocurrido y ofrecerán datos para comprender la trascendencia de los hechos.

En un tercer bloque, Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos expondrán su opinión, posicionándose a favor o en contra de la noticia analizada, y abrirán el debate, enfrentándose dos de ellos en un cara a cara, para lo que tendrán ‘El tiempo justo’ para argumentar y defender sus posiciones. Además, animados por María Ruíz, entre el público asistente en el plató y los espectadores desde sus casas podrán surgir opiniones que, de igual forma, podrán ser expuestas y defendidas durante un tiempo limitado.

La crónica social y la actualidad de los realities del grupo, de la mano de César Muñoz

El programa completará sus contenidos con un repaso a la crónica social. Joaquín Prat, acompañado por el periodista César Muñoz en esta última parte del programa, contará con la colaboración de conocidos periodistas especializados como Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yaguë, Marta Bolonio y Susana Jurado, entre otros. Exclusivas, entrevistas y debate sobre los personajes más destacados también formarán parte de esta mesa dedicada a la ‘crónica rosa’, que realizará un repaso a los principales contenidos de las revistas del corazón con los directores de algunas de las cabeceras más destacadas del país: Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) y Vicente Sánchez (Diez Minutos).

Por último, la última hora de los realities de Mediaset España -‘Supervivientes: All Stars’, ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Gran Hermano’- y del talent show ‘Bailando con las estrellas’ será comentada y desgranada por Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Manuel Frigenti, Belén Ro y Alejandra Prat junto a exconcursantes e invitados, a los que se irán incorporando nuevos personajes que surjan de estos formatos en el curso televisivo que ahora comienza.