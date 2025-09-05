Patricia Pardo: “He tenido el privilegio de curtirme en un programa que me ha enseñado a forjar una coraza de rigor y unas tablas que me permiten hoy emprender este nuevo camino con mucha seguridad y fortaleza”

‘Vamos a ver’ contará también en su equipo de colaboradores con Sheila Hernández, periodista y creadora de es.decirdiario; la abogada Carmen Carcelén, el psiquiatra forense José Miguel Gaona, el inspector de policía José María Benito, el negociador en casos críticos y experto perfilador Juan Manuel García López-Pincho, la psicóloga Rocío Ramos-Paúl, la sexóloga Ana Lombardía y el politólogo Jasiel Paris

Patricia Pardo regresa este lunes 8 de septiembre a ‘Vamos a ver’ y lo hace como presentadora de este espacio de actualidad, investigación y entretenimiento, que Telecinco emitirá en directo de lunes a viernes de 13:30 a 15:00 horas y que contará con nuevas secciones y colaboradores en esta nueva temporada televisiva.

“Llevo 15 años contando la actualidad al lado de dos gigantes de la comunicación de este país: Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, lo que ha supuesto el mayor aprendizaje que un profesional de la televisión pueda soñar. Todas esas horas de vuelo me han nutrido de técnica, experiencia y me han ayudado a crecer en todos los sentidos. He tenido el privilegio de curtirme en un programa que me ha enseñado a forjar una coraza de rigor y unas tablas que me permiten hoy emprender este nuevo camino con mucha seguridad y fortaleza”, asegura Patricia Pardo.

El debut de Anita Williams y nuevos nombres en el plantel de colaboradores

En la nueva temporada, ‘Vamos a ver’, producido por la cadena en colaboración con Unicorn Content, contará con nuevas secciones, en las que se abordará temas como salud, sexualidad o noticias virales en redes sociales. Además, la sección de actualidad, abierta a todo lo que se habla y ocurre en la calle, estará respaldada por un amplio equipo de reporteros en el que se figuran nombres consolidados del periodismo, como Alejandro Requeijo, Luis Rendueles y Vanesa Lozano, y al que se unirán: Sheila Hernández (@es.decirdiario, con cerca de un millón de seguidores redes sociales), periodista, escritora y creadora de es.decirdiario, medio de comunicación desarrollado de forma exclusiva en Instagram); y Álvaro L. Pajares, periodista de la plataforma Wokeup News. Asimismo, seis nuevos nombres se sumarán al plantel de colaboradores especializados: la abogada Carmen Carcelén, el psiquiatra forense y escritor José Miguel Gaona, la psicóloga y escritora Rocío Ramos-Paúl; el inspector de policía y portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) José María Benito; el negociador en casos críticos y experto perfilador Juan Manuel García López-Pincho; y el politólogo y exmilitar Jasiel Paris.

A la sección de crónica social y reality, con dos espacios propios en plató, se incorporará Anita Williams, exparticipante de ‘Supervivientes 2025’ y de ‘La Isla de las Tentaciones’, que se sumará al equipo integrado por Adriana Dorronsoro, Pepe del Real, Giovanna González, Sandra Aladro, Alessandro Lequio, Carmen Borrego, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Omar Suárez, Kike Calleja, Antonio Montero, Alejandra Rubio y Cristina Tárrega. Además, Mariángel Alcázar, experta en realeza, dará a conocer la última hora sobre la Casa Real y el periodista Ricardo Reyes informará sobre acontecimientos relevantes del mundo del deporte.

Y los viernes, el programa incluirá una nueva sección sobre sexo, conducida por la psicóloga y sexóloga Ana Lombardía, que abordará esta temática sin tapujos ni tabúes.

