Ana Rosa: "El Gobierno retoma una legislatura agotada, como el rostro del presidente"

Ana Rosa Quintana en su editorial de este 8 de septiembre hace una recopilación sobre las actuaciones del Gobierno durante el verano

Pedro Sánchez prohíbe por ley comprar y vender armas a Israel y la entrada a España a quien participe en el "genocidio" de Gaza

Ana Rosa Quintana ha comenzado la nueva temporada con un editorial contundente, cargado de ironía y crítica política. En su intervención, la presentadora ha cuestionado la gestión del presidente Pedro Sánchez, especialmente en relación con los incendios sufridos durante el verano y su escasa presencia pública.

"Hola, muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que Alcaraz vuelve a ser número uno tras ganar el US Open. Y otra noticia del 8 de septiembre, Pedro Sánchez sigue en Moncloa. El Gobierno retoma una legislatura agotada, como el rostro del presidente. Pensé que volvería relajado, pero solo salió del Palacio de La Mareta para visitar las cenizas de la España quemada y, eso sí, asegurar en Televisión Española que le encanta conceder entrevistas... tras 14 meses sin conceder ni una", ha arrancado.

También se ha referido a los contactos entre el Gobierno con Puigdemont: "Creí que vendría descansado, rodeado de su familia, con 40 escoltas y el litoral cerrado. Pero no hay paz para los cansados. Sánchez aún recuerda el lozano reflejo que veía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados. Su lustroso rostro formaba parte de un cuento que ha pasado de Blancanieves al espejo de una realidad demacrada. Ahora pide un pacto de Estado para una España que no sabe gestionar, solo congestionar. Si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Puigdemont. El curso político ha comenzado con la tradicional audiencia del fugado de Waterloo a un emisario del Gobierno que le rinde pleitesía. Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas donde somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes llegarán tarde durante casi tres años".

Y ha añadido sobre la situación judicial: "Un país donde los jueces hacen política porque imputan a sus familiares. Para que funcione el Estado de derecho, tiene que haber Estado. La apertura del curso judicial viene marcada por una broma del Ejecutivo, inaugurar el año con un fiscal general imputado que se sentará en el banquillo. El chiste no hace gracia a los profesionales de la judicatura, pero como decía Gila: si no saben aguantar una broma, márchense de los pueblos"

Ana Rosa ha terminado su editorial hablado de los presupuestos: "Los presupuestos son como un vampiro, unas cuentas que nos chupan la sangre para hacer una quita a Cataluña. Narciso murió enamorado de su reflejo, y el cuento de la belleza ha dado paso al de la desolación. ¿Espejito, espejito, quién es el más resiliente? Tú ya no, Pedro. Tus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en tu mesa. Por mucho menos llamaste indecente a Rajoy. Ahora, dices que te insultan y que faltan al respeto a millones de españoles, mientras aseguras que no convocas elecciones porque las perderías. Un presidente muy franco y muy maduro. Menos pataletas y más papeletas"