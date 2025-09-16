telecinco.es 16 SEP 2025 - 17:38h.

Un concursante, 200 rivales y un único reto: vencer a la inteligencia colectiva

La mecánica del programa, cuyas grabaciones comienzan esta semana, se basa en la teoría de la sabiduría de grupos

¿Puede un solo individuo superar a la inteligencia colectiva de la masa? Esta es la premisa de ‘Los 200: uno contra la masa’, nuevo concurso que Telecinco comienza a grabar esta semana con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. Se trata de la primera adaptación internacional del formato ‘Wisdom of the Crowd’, originario de Reino Unido, donde está previsto que se emita en BBC One, que será producida en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions.

‘Los 200: uno contra la masa’ está basado en la teoría de la sabiduría de grupos, formulada por el científico Francis Galton, que a principios del siglo XX demostró que el promedio de las respuestas de un grupo a una pregunta específica tiende a ser más preciso que la respuesta de cualquier individuo en particular. El formato ha sido creado por Magnum Productions, responsables también del éxito internacional ‘The 1% Club’, actualmente en emisión en 12 territorios y también licenciado por BBC Studios.

En cada episodio, cuatro concursantes se enfrentan individualmente a un grupo de 200 personas presentes en plató. Todos responden a preguntas con respuesta numéricas, divertidas y curiosas, pero ¿serán capaces de superar el promedio de la multitud? Si el concursante gana, se lleva un premio en metálico; si pierde, el dinero se acumula en un bote común que se repartirá entre los 200 integrantes de ‘la masa’ al final de la temporada, convirtiendo así al público en jugadores activos y en potenciales ganadores del concurso. Será el ‘David contra Goliat’ llevado al terreno del game show.

La tensión estará presente en cada ronda, ya que una respuesta acertada puede otorgar un premio de 10.000 euros y quienes logren alcanzar la gran final optarán a llevarse un lingote de oro valorado en 100.000 euros.

‘Los 200: uno contra la masa’ combina una mecánica sencilla con ritmo ágil, sentido del humor, intuición, pensamiento estratégico y la posibilidad de que los espectadores se diviertan participando desde casa, todo ello en un espectacular plató y con una puesta en escena impactante.