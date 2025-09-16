Oriana Marzoli desata las sospechas entre los conquistadores sobre la complicidad entre Marc y Alexandra tras percatarse de su química

La cosa se pone interesante en la segunda entrega de 'El loco amor' cuando Oriana Marzoli decide comentar abiertamente a los conquistadores de lo que se han percatado en el programa: "Hay una química especial entre los inconquistables". Y es que ambos se conocían antes de entrar en este 'Dating show' porque trabajan en redes sociales y viven en Barcelona.

Aunque en un primer momento, Alexandra bromea con que han "tenido algo", lo cierto es que acaban negando esta complicidad que para el resto de participantes parece más que evidente. "Es curioso que él decía en su bio que le gustaban las chicas morenas, con pecas, ojos claros... Es como describirla a ella, ¿no?", deja caer la colaboradora estrella.

Sin embargo, el soltero inconquistable insiste en que nunca ha intentado "tirarle la caña", pero su compañera cree que es por un motivo: "Le echa para atrás que viva con mi ex". "Para que tú le digas que vives con tu ex tiene que haber una conversación de interés. Si yo no tengo interés en alguien, no le pregunto por su vida", apunta Sergio.

Es en este momento en el que las dudas empiezan a surgir entre los conquistadores, quienes además se preocupan por cómo es la convivencia en casa de Alexandra con su expareja: ¿Existirá realmente algo entre los solteros inconquistables?.