Entrevista a Oriana Marzoli: "Me arrepiento de algunas actitudes, pero fueron parte de mi aprendizaje"

Oriana Marzoli afronta una nueva etapa en televisión con 'El loco amor', el dating show de Mediaset Infinity estrenado el 15 de septiembre

En una entrevista exclusiva para esta web, reflexiona sobre su evolución personal y el aprendizaje que la ha llevado hasta aquí, ¡dale play!

Oriana Marzoli nunca deja indiferente. A sus 33 años, la venezolana se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España gracias a su carácter explosivo, su autenticidad y una trayectoria marcada por la intensidad en los realities. Ahora abre un nuevo capítulo en su carrera como colaboradora de 'El loco amor', el dating show de Mediaset Infinity que promete ser una de las grandes apuestas de la temporada tras su estreno el 15 de septiembre. Y, en exclusiva para esta web, Oriana se sincera sobre cómo ha cambiado con los años y los aprendizajes que la han llevado hasta aquí.

Un nuevo reto televisivo

Con más de una década de experiencia frente a las cámaras, Oriana encara 'El loco amor' con el mismo desparpajo de siempre, pero desde un lugar distinto. El programa —pensado para la Generación Z— busca romper con los clichés del amor televisado y abrir un espacio donde prime la diversidad y la autenticidad. En ese escenario, Oriana asegura que aportará su sello personal: espontaneidad, intensidad y un humor ácido que conecta con el espectador, pero con un matiz diferente al que mostró en sus inicios.

En esta entrevista exclusiva no nos limitamos a hablar del formato. Le planteamos preguntas que invitan a la reflexión: qué consejo se daría a sí misma en el pasado, qué actitudes no repetiría y qué cualidades considera imprescindibles en una pareja. Preguntas que cobran aún más fuerza porque llegan en un momento en el que ella reconoce sentirse más madura y en paz con su recorrido. "Sigo siendo la misma, pero en versión madura", confiesa Oriana, resumiendo en una frase la evolución que vive.

Una mirada atrás con autocrítica

Aunque no reniega de su pasado, la televisiva admite que algunas actitudes ya no forman parte de la mujer que es hoy. Lejos de esconderlo, lo convierte en aprendizaje. Sus palabras transmiten un equilibrio entre autocrítica y orgullo: no se avergüenza de sus errores, porque sin ellos no estaría donde está, pero sí marca distancia con aquella Oriana más impulsiva que saltaba sin pensar.

La importancia del empoderamiento

Entre las confesiones más personales, Oriana reconoce tener un truco sencillo para recomponerse cuando atraviesa momentos difíciles: recuperar la seguridad a través del autocuidado. Una rutina que puede parecer superficial, pero que para ella funciona como un recordatorio de su fuerza y que refleja lo mucho que ha aprendido a darle valor a la autoestima.

El respeto, su regla de oro

Si algo ha cambiado con el tiempo es su forma de entender las relaciones. Hoy, Oriana tiene claro que el respeto es innegociable. Un valor que, según sus propias palabras, no siempre supo defender ni exigir, pero que ahora coloca como la base de cualquier vínculo sano. Y es precisamente ese aprendizaje el que conecta con el espíritu de 'El loco amor', un programa que busca dejar a un lado el guion para mostrar conexiones más reales.

Una Oriana distinta, pero fiel a sí misma

Esta entrevista exclusiva deja ver a una Oriana Marzoli más consciente de quién es y de lo que quiere. No esconde sus contradicciones ni reniega de su pasado, pero se muestra con una nueva serenidad que sorprende. Aún conserva la autenticidad y el temperamento que la hicieron famosa, pero ahora lo equilibra con la madurez que le da la experiencia.

"Al final, la clave está en vivir sin miedo al qué dirán", nos resume, como si fuera el consejo que quisiera transmitir tanto a los concursantes de 'El loco amor' como a quienes la siguen desde hace años. El resto de sus confesiones —las más íntimas y reveladoras— puedes descubrirlas en el vídeo completo de la entrevista. Dale Play.