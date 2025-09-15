Complicidad, risas y confesiones: así superan Sebastián Gallego y Oriana Marzoli el test de 'El loco amor'

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli se enfrentan en exclusiva al test "¿Quién es más probable que…?" y muestran su lado más personal y divertido

El juego exclusivo desvela la química entre Sebastián y Oriana, marcada por confesiones, piques y mucha complicidad, ¡dale play!

Compartir







'El loco amor' ya ha aterrizado en Mediaset Infinity con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli al frente. El presentador y la colaboradora se han convertido en la pareja televisiva encargada de guiar cada entrega de este nuevo dating show diario, que desde su estreno ha dejado claro que la complicidad entre ambos es uno de sus puntos fuertes. De hecho, en los primeros minutos ya compartieron una anécdota previa a la grabación que provocó las risas de todos y puso de relieve la buena sintonía que les une.

Más allá de las citas secretas, los conflictos y los encuentros sensuales que cada tarde marcarán el ritmo de 'El loco amor', en Telecinco.es hemos querido descubrir hasta qué punto se conocen y cómo entienden el amor sus dos grandes protagonistas: Sebastián Gallego y Oriana Marzoli.

El presentador y la colaboradora forman un tándem único frente a las cámaras. Su complicidad es evidente, sus bromas constantes y su química ha sido una de las sorpresas más comentadas en el estreno del dating show de Mediaset Infinity. Pero ¿qué ocurre cuando se enfrentan a preguntas directas sobre el amor? Para comprobarlo, les hemos retado a un test exclusivo que no forma parte del programa pero que sí permite al público asomarse a su lado más personal y espontáneo.

Se trata del famoso "¿Quién es más probable que…?", un cuestionario rápido en el que no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero sí confesiones que desvelan cómo son en el terreno sentimental. Entre risas y complicidad, Sebastián y Oriana responden a cuestiones como quién sería capaz de romper una relación por WhatsApp, quién tarda más en decir “te quiero”, quién se dejaría llevar por un flechazo o quién saldría corriendo al detectar una red flag.

Lo interesante de este test no es solo la diversión que genera, sino el reflejo que hace de las relaciones en la actualidad. En un tiempo donde muchas historias de amor se viven a golpe de mensaje, donde los flechazos conviven con las segundas oportunidades y donde los códigos de pareja han cambiado radicalmente, preguntas como estas sirven para conectar con la experiencia de los espectadores. Todos, en mayor o menor medida, nos hemos hecho alguna vez esas mismas preguntas.

Y aunque las respuestas de Sebastián y Oriana provocan más de una carcajada, también dejan entrever sus formas de entender el amor. Mientras él aporta un punto más calmado y reflexivo, ella se lanza sin filtros a reconocer que puede ser más impulsiva o más rencorosa en según qué situaciones. Esa mezcla de personalidades, tan distintas como complementarias, es precisamente lo que hace que su química funcione en pantalla y que el público disfrute viendo cómo se retan y se pican entre ellos.

Así, el test exclusivo de Telecinco.es se convierte en el complemento perfecto de 'El loco amor': si en el programa Sebastián y Oriana guían las emociones de Alexandra, Marc y sus conquistadores, en este juego nos regalan un pedacito de sus propias vivencias y opiniones. Una oportunidad única para descubrirlos sin guion, sin concursantes de por medio y con toda la naturalidad que les caracteriza. Dale Play y no te pierdas sus locas respuestas.

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli nos revelan las claves de 'El loco amor'

En exclusiva para esta web, Sebastián Gallego y Oriana Marzoli nos revelan las claves de 'El loco amor', el nuevo reality de Mediaset Infinity. Ella promete aportar su sello personal y experiencias vitales, mientras él destaca la frescura de los concursantes y un plató íntimo y diferente. Juntos defienden un amor sin reglas, auténtico y libre, que marcará la diferencia en televisión. Dale Play.