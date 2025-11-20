Avances
Avance | Ernesto Sevilla tiene que ser socorrido en 'La Agencia' tras un altercado en un rodaje
En un avance, vemos cómo la agencia se organiza para auxiliar al actor
El actor Ernesto Sevilla aterrizará en 'La Agencia' en el próximo capítulo. En un avance que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, varios integrantes de la empresa se deben organizar como pueden y rápidamente para socorrerlo después de un accidente durante un rodaje.