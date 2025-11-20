Logo de telecincotelecinco
Logo de La agenciaLa agencia
Promos
Avances

Avance | Ernesto Sevilla tiene que ser socorrido en 'La Agencia' tras un altercado en un rodaje

Avance | Ernesto Sevilla tiene que ser socorrido en 'La Agencia' tras un altercado en un rodaje
Avance | Erenesto Sevilla llega a la agencia y tiene que ser socorrido
Compartir

El actor Ernesto Sevilla aterrizará en 'La Agencia' en el próximo capítulo. En un avance que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, varios integrantes de la empresa se deben organizar como pueden y rápidamente para socorrerlo después de un accidente durante un rodaje.

Temas