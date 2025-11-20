Avance | Ernesto Sevilla tiene que ser socorrido en 'La Agencia' tras un altercado en un rodaje

Telecinco.es Madrid, 20 NOV 2025 - 01:10h.

En un avance, vemos cómo la agencia se organiza para auxiliar al actor

"Es una de las personas más importantes de mi vida": de Andrea Duro a Jaime Astrain, los famosos elogian a sus representantes

El actor Ernesto Sevilla aterrizará en 'La Agencia' en el próximo capítulo. En un avance que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, varios integrantes de la empresa se deben organizar como pueden y rápidamente para socorrerlo después de un accidente durante un rodaje.