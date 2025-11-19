Con el boom de la serie 'La Agencia', el trabajo de los representantes de artistas se ha puesto en un merecido primer plano; los famosos reconocen en este vídeo el rol que tuvieron en sus éxitos

Antes que a Brad Pitt, Carlos Bardem representaría a su hermano: "Javier es el mejor del planeta"

La serie 'La Agencia' llegó a la pequeña pantalla española para cumplir con un rol fundamental: dar a conocer el titánico trabajo que desempeñan los representantes de artistas para conseguir que sus clientes alcancen la fama. Aunque suele saberse implícitamente que detrás de todo actor brillante hay también un buen agente, esto nunca se había visto de manera tan evidente para el gran público. Es ahora, a través de la serie que muestra las tripas de este tipo de profesión, que los entretelones del trabajo de una agencia se hacen visibles. Los capítulos de la serie no solo entretienen sino que también invitan a la reflexión: no todo lo que brilla es oro y a la suerte hay que ayudarla son dos frases hechas que se hacen realidad en esta historia.

'La Agencia' cuenta lo que ocurre en Rebeca Talents, una agencia de representación muy competitiva en el mercado audiovisual de España, y las dificultades que atraviesan Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem), Valeria (Marta Hazas), Maribel (Fiorella Faltoyano) y Gabi (Javier Gutiérrez), los mánagers, que deben llevar adelante las carreras de figuras de la talla de Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, José Coronado, entre otros. En cada episodio, hay una de estas figuras de renombre invitada a hacer de sí misma pero en una circunstancia de lo más inesperada.

A raíz del furor que causó esta ficción, inspirada en otra que también tuvo un éxito transatlántico, la serie francesa 'Dix pour cent', salimos a preguntar a todos los artistas que nos encontramos en distintos photocalls y alfombras rojas por sus vínculos con sus representantes. A esta cuestión respondieron Andrea Duro, Raúl Peña, Jaime Astrain, Agoney, Michelle Renaud, Fernando Gil y otros artistas. En su enorme mayoría hablaron maravillas de sus repres y dijeron que son personas importantísimas en sus vidas. Uno de ellos, sin embargo, reconoció no tener mánager y lanzó el anzuelo ante nuestras cámaras por si algún agente esté disponible para trabajar con él. Dale Play para descubrir quién es.

