Jota Peleteiro abordará en qué punto se encuentran su litigio y su relación con Jessica Bueno y responderá a las declaraciones que le ha dedicado Kiko Rivera

María Jesús Ruiz hablará del estado de salud de su marido, Curro, tras sufrir un ictus y revelará cómo ha sido la reconciliación con su madre

Jorge Javier Vázquez revelará por primera vez en un plató de televisión y con todo lujo de detalles el cambio de imagen al que se ha sometido hace algunos meses, en la nueva entrega de ‘¡De viernes!’ que Telecinco emitirá mañana. El programa mostrará en exclusiva fotos y vídeos del presentador antes y después de su operación y también las reacciones de su madre y su hermana tras pasar por quirófano.

Además, Jorge Javier Vázquez se reencontrará con Lydia Lozano, tras más de dos años y medio sin verse en un plató.

Jota Peleteiro regresará al plató días después de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados por un litigio que mantienen abierto desde hace cuatro años. ¿Han llegado a un acuerdo? ¿En qué punto se encuentra su relación? El exfutbolista también valorará la participación de Jessica Bueno en ‘Supervivientes All Stars’, los comentarios que ha hecho sobre él y sus hijos en el reality y cómo ha sido la relación con la familia de la modelo durante su presencia en Honduras. También responderá a las declaraciones que Kiko Rivera ha hecho sobre él. ¿Qué relación tiene con el hijo de Isabel Pantoja?

María Jesús Ruiz también visitará el plató para contar con detalle cómo ha sido la feliz reconciliación con su madre, Juani Garzón, con la que acumulaba varios años sin hablar tras un conflicto generado por la relación de la ex Miss España con su actual marido, Curro. También hablará de cómo se encuentra su pareja tras sufrir un ictus.