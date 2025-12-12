telecinco.es 12 DIC 2025 - 23:39h.

El miércoles 17 de diciembre a las 23.00 horas en Telecinco

Mari(dos), la comedia dirigida por Lucía Alemany, se convirtió en todo un éxito en cines con casi 122.000 espectadores y 850.354 euros de recaudación en su primer fin de semana en la cartelera, y ahora llega a la pequeña pantalla de la mano de Telecinco.

El film, protagonizado por Paco León y Ernesto Alterio, aterriza en Telecinco el próximo miércoles 17 de diciembre a las 23.00 horas (tras 'La isla de las tentaciones'). ¡No te pierdas el mejor plan en familia!

SINOPSIS

Toni y Emilio (Paco León y Ernesto Alterio) reciben la misma trágica llamada: sus mujeres están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital hacen un sorprendente descubrimiento: sus mujeres son, en realidad, la misma persona, Laura (Celia Freijeiro). Durante años, Laura ha llevado en secreto vidas paralelas, una salvaje montaña rusa a caballo entre sus dos familias. Obligados a convivir hasta que Laura despierte y pueda ser trasladada, Emilio y Toni luchan por demostrar quién de los dos es el único y auténtico marido.