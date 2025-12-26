Las cajas más famosas de la televisión vuelven a Telecinco: llega '¡Allá tú!', muy pronto con Juanra Bonet

Telecinco.es Madrid, 26 DIC 2025 - 23:55h.

Emoción y mucho dinero en juego: vuelve 'Allá tú' con Juanra Bonet

Compartir







Emoción, diversión y mucho dinero en juego. Vuelven a sonreír las cajas más famosas de la televisión en Telecinco, gracias a 'Allá tú' y Juanra Bonet. El mítico presentador conducirá el concurso con el que hemos disfrutado y también sufrido algún que otro momento tenso con los vaivenes del panel.

No te pierdas un avance de lo que veremos próximamente en Telecinco y dale al 'play' en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.