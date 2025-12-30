José María Almoguera responderá a Paola Olmedo y dará una noticia exclusiva junto a su madre, Carmen Borrego

En el scoop de la semana, Junko, viuda de Bernardo Pantoja, descubrirá la verdadera cara de Isabel Pantoja y desvelará cómo era la relación de Anabel con su padre

Rappel presentará en plató a su pareja tras 38 años de relación y también se descubrirá en directo un nuevo concursante oficial de ‘GH Dúo’

Compartir







Este viernes 2 de enero, en 'De Viernes', Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes, se sentará por primera vez en directo en un plató de televisión para compartir su dramático testimonio, seis años después del accidente en el que su marido perdió la vida, y contar cómo vivió el momento más duro de su vida al explicar a sus hijas pequeñas la muerte de su padre. Además, desvelará que hace tres años le diagnosticaron un cáncer y pondrá en valor el papel clave de sus hijas durante la enfermedad.

José María Almoguera regresará para responder a Paola Olmedo y explicar por qué aún no se ha firmado el divorcio. El hijo de Carmen Borrego aclarará en qué punto se encuentran los trámites, detallará los conflictos que dinamitaron la relación y abordará cómo es actualmente su vínculo con Alejandra Rubio tras el último desencuentro con Terelu, que también estará presente. Durante la entrevista, Carmen Borrego se sumará como invitada y juntos darán una noticia exclusiva que marcará un antes y un después en el clan Campos.

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, hablará por primera vez en un programa de televisión y desvelará la verdadera cara de Isabel Pantoja, además de aclarar cómo era la relación entre Anabel y su padre.

Además, Rappel presentará por primera vez en plató a su pareja, José María Morón, con quien mantiene una relación discreta desde hace 38 años, y repasará los momentos más destacados de su vida personal y profesional.

Durante el programa, se descubrirá la identidad de un nuevo concursante oficial de ‘GH Dúo’, que se suma a la lista de nombres confirmados para la próxima edición del reality.