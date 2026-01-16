Telecinco.es 16 ENE 2026 - 14:11h.

El lunes, a partir de las 23:00h, arranca el nuevo reality de Telecinco con la presentación de los 12 protagonistas y las dos primeras bodas de la edición, que traerán consigo fuertes emociones y duras revelaciones

Previamente, las seis mujeres por un lado y los seis hombres por otro podrán conocerse, generando algunos roces y choques de personalidades, confesiones, exámenes visuales y uno de los momentos más emotivos de la edición

Esta primera entrega será estrenada en simulcast en Divinity, que ha programado una jornada especial ‘Wedding Day’ en su programación

Arranca el intenso viaje emocional de 12 solteros con su compromiso ante el altar como punto de partida y con la supervisión de tres expertos terapeutas como guía. ‘Casados a primera vista’ llega este lunes 19 de enero (23:00h) a Telecinco, con la presentación de los seis hombres y seis mujeres protagonistas y las dos primeras bodas, que prometen fuertes emociones, desgarradoras revelaciones y uno de los momentos más emotivos de toda la edición.

El estreno del nuevo reality de la cadena podrá verse también en simulcast en Divinity, que ha programado para este lunes un evento especial de programación bajo el título ‘Wedding day’ con títulos cinematográficos con las bodas en su temática central.

Diferencias, roces, confesiones y ambiente de camaradería: los protagonistas se encuentran antes de iniciar la experiencia

Antes de llegar al altar y conocerse, los 12 protagonistas, dispuestos a ponerse en manos de tres expertos con amplia formación y experiencia para encontrar a su pareja ideal, mantendrán un encuentro: las seis mujeres por un lado y los seis hombres por otro. Diferencias, choques de personalidades y confesiones traumáticas que generarán una catarsis colectiva tendrán lugar en la cita de ellas; en la de ellos, un ambiente inicial de camaradería pronto dará paso a un examen visual, posicionamientos y a la aparición de algunas etiquetas basadas en prejuicios.

Los primeros cuatro protagonistas se conocen en el altar

Tras sendos encuentros llegará la primera boda, que emparejará ante el altar a una mujer que tras años de decepciones sueña con ser por fin la prioridad de alguien. El mágico encuentro con su futuro marido ante la sorprendida y curiosa mirada de sus familiares y amigos da paso a la confesión por parte de ella del capítulo más doloroso de su vida. ¿Podrá aceptar él un pasado tan cargado de dolor o será el primer obstáculo que deberá superar la recién creada pareja?

La segunda boda la protagonizarán una mujer que sueña con ser madre y un hombre que busca encontrar un amor como el que vivieron sus abuelos. La Gran Vía de Madrid se vestirá de gala para acoger una de las bodas más glamourosas de la edición. ¿Será el suyo un amor de película?