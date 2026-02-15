La declaración de amor de Lola García a Kiko Rivera tras el encuentro del DJ con Irene Rosales

Equipo Outdoor 15 FEB 2026 - 12:17h.

El pasado viernes se producía un incómodo encuentro entre Kiko Rivera y su nueva pareja con Irene Rosales, la madre de sus dos hijas

El original regalo de Kiko Rivera a Lola García en su primer San Valentín (con beso ante los fans incluido)

'El tiempo justo' destapaba este viernes el incómodo encuentro que se había producido entre Kiko Rivera y su ex, Irene Rosales, en la cafetería de una gasolinera. Concretamente, la pareja coincidía en una cafetería de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, cuando el DJ acudía a tomar algo en compañía de su chica, la bailarina Lola García.

Irene Rosales llegaba al local sobre las nueve de la mañana y al ser preguntada por la polémica del Ferrari y el Twingo comentaba que su novio, Guillermo, "está feliz con el Twingo". Una pullita a su ex, quien salía de esa misma cafetería a las diez de la mañana en compañía de Lola García. La bailarina salía sonriendo, no así Kiko Rivera, a quien se le podía ver bastante serio.

Tras este incómodo encuentro, y con San Valentón como telón de fondo, Lola García compartía en redes sociales una auténtica declaración de amor (y de intenciones) para su chico:

"El otro día, un amigo tuyo nos recordó la historia de San Valentín… ese sacerdote que defendió el amor incluso cuando estaba prohibido. Y pensé en nosotros. En lo fácil que sale todo cuando es de verdad. En lo natural que es querernos. En que no necesitamos convencer a nadie de nada, porque lo sentimos nosotros. Sé que hay ruido. Sé que hay comentarios. Sé que faltan al respeto y sé que hay quien no cree en el amor si no encaja en sus esquemas. Pero yo sí creo. Creo en lo que se construye sin forzar. En la compatibilidad que nace sola. En la paz que siento a tu lado. Y, sobre todo, en lo feliz que soy contigo. Lo demás… es solo eso: ruido. Te quiero con locura".

El regalo musical de Kiko Rivera a Lola García

Por su parte, el DJ también ha querido tener un romántico detalle con su chica componiéndole una canción que lleva su nombre como título. El cantante se atrevía a cantar unas frases durante un directo y la bailarina se derretía de amor: "Y entre risas de noche yo ya pensaba en ti, y antes de ver tu cara, ya me sentí feliz".