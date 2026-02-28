telecinco.es 28 FEB 2026 - 14:58h.

Así ha sido el 'Escaparate final' de Laura en el programa de este sábado 28 de febrero

Javier se la juega en 'el escaparate final' tras acordarse de su hija: ''Es su número favorito''

Laura ha sido la participante de este sábado que ha tenido la oportunidad de jugar en el ‘Escaparate final’ de ‘El precio justo’. Dice que lo más ilusión le haría sería ganar un viaje ya planificado para no tener que pensarlo ella misma y lo cierto es que hay un viaje en juego. De hecho, estos son los premios por los que juega Laura:

Dos televisiones, uno de 40 y otro de 24 pulgadas más un robot decorativo hecho con material reciclado

uno de 40 y otro de 24 pulgadas más un robot decorativo hecho con material reciclado Trío de maletas de viaje de 55, 67 y 77 centímetros, todas ellas con capacidad extensible

de 55, 67 y 77 centímetros, todas ellas con capacidad extensible Viaje a Estambul de cinco noches para dos personas: vuelos, hoteles y visita local gastronómica incluidos

de cinco noches para dos personas: vuelos, hoteles y visita local gastronómica incluidos Coche deportivo eléctrico y de dos puertas

La decisión de Laura en el 'Escaparate final' de 'El precio justo'

Laura se piensa el precio final de todos estos premios y, en primer lugar, cree que el precio puede oscilar entre los 32.000 y los 33.000 euros. El público le recomienda todo tipo de cifras, más altas, pero también más bajas. Finalmente, opta por los 32.000 euros que, con el margen conseguido, sube hasta los 32.500. ¿Le habrá fallado su intuición? ¡Descúbrelo, en el vídeo!