Javier se la juega en 'el escaparate final' tras acordarse de su hija: ''Es su número favorito''

27 FEB 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Javier!

Javier ha llegado victorioso a 'el escaparate final' después de vencer a todos sus contrincantes de 'El precio justo' y ha llegado a la final con ilusión por tener la oportunidad de llevarse los grandes premios que se exponen, pero para ello debe adivinar el precio justo de todos ¿Conseguirá el concursante su objetivo?

El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un conjunto de exterior de aluminio perfecto para terrazas, jardines o patios

Un dron compacto, ligero y fácil de manejar, además de un ordenador portátil de alto rendimiento

Viaje a Viena de 3 noches y cuatro días para dos personas con vuelos y alojamientos incluidos

Dos motos de gasolina, cómodas, estables y fáciles de manejar que incluyen dos cascos y chaqueta

Después de ver los premios expuestos y escuchar atentamente sus características, Javier decide escuchar la opinión del público y de sus amigas: ''Voy a hacerles caso, que cuando no les he hecho caso la he liado'', finalmente toma una decisión y explica el motivo: ''Ellas, y mi hija, que es su número favorito, el 17, voy a decir 17.000 euros''.

Javier toma la decisión definitiva y espera el resultado junto a Carlos Sobera y Tania Medina. Tras unos segundos de espera, el presentador anuncia el precio justo: ''19.465 euros, por muy poquito'', por lo que finalmente el concursante se va a casa con las manos vacías.