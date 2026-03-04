Compartir







04 MAR 2026 - 11:55h.

'Supervivientes 2026' arranca mañana con una nueva edición en Honduras. Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain, Alex Ghita, Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo, José Manuel Soto y Teresa Seco ya han salido rumbo a los Cayos Cochinos para darlo todo.

María Lamela se incorpora al elenco de presentadores de Mediaset, tomando el relevo de Laura Madrueño desde Honduras. La gala de los jueves será presentada por Jorge Javier Vázquez., la de los martes Tierra de Nadie con Ion Aramendi y los domingos el Conexión Honduras de Sandra Barneda.

Con la llegada de Maria a Supervivientes, mi prioridad para las fotos oficiales y su presentación ante los medios, fue buscar estilismos e ideas diferentes a lo escogido en ediciones anteriores para Lara Álvarez y la propia Laura. Así que hice un intensivo brainstorming, estudiando su imagen para seleccionar esos looks.

Para la primera foto de grupo, escogimos una camisa y un pareo con varas de bambú e ilustraciones de motivos tropicales en colores vivos de Vilagallo con tienda en la calle Serrano 25 de Madrid. Los collares de piedras semipreciosas y el bikini son de la exquisita firma de complementos Guanabana y las sandalias en plex y piel dorada son de Magrit.

En la rueda de prensa, elegimos un look compuesto por camisa y short rosa con estampado de flores de Charo Ruiz y sandalias de Magrit.

En su presentación en 'GH DÚO', María llevó vestido negro midi de Twins para Seda Showroom y sandalias de Magrit.