Gemma Camacho revela su secreto para un pelazo como el suyo

La reacción de Gemma Camacho a la información de Leticia Requejo sobre Cayetano Rivera y quién estuvo realmente detrás del 'unfollow'

Compartir







A 'El tiempo justo' no dejan de llegarle mensajes en redes sociales con una misma pregunta: el espectacular pelo de Gemma Camacho. La audiencia quiere conocer todos los detalles de su melena e incluso hay quien pregunta cuánto mide exactamente.

Gemma ha desvelado en el programa los cuidados que sigue para mantener su melena: “Mientras que hay gente que solo usa un champú, yo tengo siete: de argán y moringa, champú hidratante, champú energy, uno détox regenerador capilar, champú con CBD y aloe vera para relajarnos el cuero cabelludo. Y una mascarilla que tengo siempre en reposición, por si acaso me falta, para que no entre en pánico”. Además, ha enseñado los distintos tipos de sérum y otros productos que utiliza en su rutina capilar.

Gemma Camacho: " En secarlo tardo 20 minutos y una hora de plancha"

Gemma explica cómo se lava el pelo y cuántas veces a la semana lo hace: “Voy alternando los champús, a veces uso dos en el mismo lavado y me lo lavo una vez a la semana”. También detalla cuánto tiempo dedica al proceso: “Cuarenta minutos se me van y me lavo el pelo con la cabeza boca abajo porque así se estimula y el riego de la sangre también, y así el pelo te crece. En secarlo tardo 20 minutos y una hora de plancha”.

Además, recuerda quede pequeña sufría burlas por su cabello rizado: “De pequeña tenía el pelo rizado, a lo afro, y se metían conmigo por mi pelo. Me llamaban fregona y era el trauma de mi infancia”.

Para poner fin al misterio, el programa organiza un juego junto a los colaboradores, ‘El pelo justo’, en el que deben adivinar cuánto mide su melena sin pasarse. Finalmente, se revela la cifra: 93 centímetros. Antonio Montero se convierte en el ganador del reto tras apostar por 82 centímetros, siendo quien más se acerca sin superarla.