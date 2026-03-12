Supervivientes 12 MAR 2026 - 20:48h.

Ivonne Reyes, Marisa Jara o Gabriela Guillén 'pasan por taller' antes de ir a 'Supervivientes'

Primera expulsión, juegos de localización y de líder y segundas nominaciones, en ‘Supervivientes’

Compartir







En 'Supervivientes', los productos de belleza brillan por su ausencia. Durante esta extrema experiencia a la que se enfrentan los concursantes, estos afrontan su día a día de una manera totalmente diferente a como lo hacen normalmente, puesto que están en plena naturaleza salvaje y aislados completamente de todo. Es por eso que los concursantes han llegado a Honduras con los deberes hechos: son varios los participantes que se han hecho retoques estéticos antes de entrar al reality, como bien se ha informado en 'El tiempo justo', lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los colaboradores.

Según el programa de Telecinco, algunos se han dado "pinchazos" hasta dos días antes de irse a Honduras. Carmen Orte, doctora estética, comienza nombrando a Ivonne Reyes, quien asegura que se ha hecho una cirugía de aumento en el pecho previa a su experiencia en 'Supervivientes', además de una cirugía de nariz. También se ha hecho otras técnicas para mejorar la flagidez, un cóctel de vitaminas, el retoque de HIFU (ultrasonidos que trabajan para tensar un poco la piel) rellenos para reposicionar volumen a nivel de pómulos y también en los labios.

Por otro lado, Gabriela Guillén se ha hecho, según la experta, una vasectomía, quitándose así una "grasita que está por dentro de la boca para afinar sus facciones". "También llama la atención unas manchas que tiene por encima de los pómulos, que parece que se había tratado previamente, pero que al exponerse tanto al sol durante 'Supervivientes', vuelven a aparecer", añade Carmen Orte en 'El tiempo justo'.

Álex Ghita, por su parte, todo parece indicar que se haya hecho "rellenos de marcación mandibular, para proyectar más su mentón, y el pómulo". Además, al entrenador personal se le ven unos labios más jugosos, por lo que podría haberse realizado una hidratación facial.

Los retoque estéticos de Gerard Arias o Paola Olmedo

Gerard Arias podría haber recurrido a una masculinización facial con rellenos, para hacer una mejor marcación mandibular, mientras que de Paola Olmedo, la experta recalca la cirugía que se hizo hace un año: "Se le rompieron prácticamente todos los huesos de la cara para poder adelantarle el mentón". Jaime Astrain o Marisa Jara son otros concursantes que también se habrían hecho retoques antes de pisar tierras hondureñas.