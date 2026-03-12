El marido de Tamara Falcó asegura que ha sido "un malentendido": sus declaraciones

La polémica está servida después de las declaraciones que Íñigo Onieva ha hecho a un medio sobre el club privado que ha inaugurado en Madrid. "No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos tampoco. Queremos que haya un equilibrio entre la comunidad local y la internacional", ha dicho el marido de Tamara Falcó. Sus palabras han generado una oleada de críticas en redes sociales, pero Onieva ha salido ya a aclarar que se trata de un "malentendido".

"Una mala interpretación"

Como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Íñigo Onieva asegura que es "un titular que se ha sacado de contexto". "No era la intención del medio,era una interpretación", afirma.

El empresario asegura que se refería a que en su club buscan el "equilibrio a nivel de género, nacionalidades o industrias". "La comunidad latina está más que bienvenida. Tengo socios latinos, mi abuela es argentina, mi madrastra, la mujer de mi padre, es mexicana", comparte como hemos podido ver en 'El tiempo justo'.

Onieva cree que "se ha generado mucho bombo". Y habla del motivo por el que ha existido la polémica: "por una mala interpretación".

"Este proyecto no sería posible si no fuese por la comunidad latinomericana y esta comunidad internacional que enriquece la ciudad de Madrid, que hace que proyectos como estos sean posibles gracias a que es una ciudad cosmopolita", añade.