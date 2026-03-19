Rosa Benito da un paso al frente y se sienta en el plató de '¡De viernes!': ''Nunca he sido cobarde''

¡No te pierdas su entrevista el viernes a las 21:45h, en Telecinco!

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Rosa Benito da un paso al frente y rompe su silencio en el plató de '¡De viernes!'. La cuñada de Rocío Jurado asegura que ''nunca ha sido cobarde'' y concede su entrevista más esperada el próximo viernes 20 de marzo a las 21:45h.

La que fuera colaboradora de televisión durante años hará frente a todas las polémicas de su entorno cercano, desde la mala relación de Rocío Flores y su madre, a la entrevista que concedió Amador Mohedano en el mismo programa hace tan solo unos meses.

No te pierdas la entrevista más esperada, el viernes a las 21:45h, en '¡De viernes!'.